اخبار الخليج

فصائل عراقية تعلن مهاجمة ميناء أسدود الإسرائيلي بطائرات مسيرة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان له، إنها "ستستمر في دكّ معاقل الأعداء من الاحتلال الإسرائيلي أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - الخليج 365 عربي, 1920, 09.12.2023

9 ديسمبر 2023, 09:19 GMT

وأعلنت الفصائل العراقية، أمس الأربعاء، استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا ، وذلك ردا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتأتي الهجمات بعدما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على 3 أهداف لحركة "كتائب حزب الله" في العراق، مشيرًا إلى أن الضربات جاءت ردًا على الاستهدافات التي تشنها الحركة ضد قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

القوات الأمريكية في العراق - الخليج 365 عربي, 1920, 24.01.2024

أمس, 12:14 GMT

وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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