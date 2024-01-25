فصائل عراقية تعلن مهاجمة ميناء أسدود الإسرائيلي بطائرات مسيرة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان له، إنها "ستستمر في دكّ معاقل الأعداء من الاحتلال الإسرائيلي أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية".

9 ديسمبر 2023, 09:19 GMT

وأعلنت الفصائل العراقية، أمس الأربعاء، استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا ، وذلك ردا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتأتي الهجمات بعدما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على 3 أهداف لحركة "كتائب حزب الله" في العراق، مشيرًا إلى أن الضربات جاءت ردًا على الاستهدافات التي تشنها الحركة ضد قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

أمس, 12:14 GMT

وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".