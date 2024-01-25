شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل وتجمعات للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد فلسطينيين على الأقل وجرح عدد آخر في قصف استهدف شقة سكنية في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة. استمرار القصف بمدينة خان يونس وفي مدينة خان يونس، تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لأحياء المدينة واستهدفت مراكز الإيواء التي تضم آلاف النازحين، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، لم تستطع فرق الإسعاف الوصول إليهم لكثافة القصف الإسرائيلي، ومواصلة الاحتلال حصار مستشفى ناصر الطبي، بالتزامن مع مواصلة حصار وقصف محيط مقر الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل بمدينة خان يونس.

في سياق متصل قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.