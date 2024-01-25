رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: علينا احتلال غزة بأكملها بما في ذلك خط الحدود المصرية

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة الكنيست99 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن الجنرال عوزي ديان، الذي شغل منصب رئيس الاستخبارات الإسرائيلية ، ومجلس الأمن القومي في بلاده سابقا، دعوته إلى احتلال قطاع غزة بما في ذلك خط الحدود مع مصر.
وأوضحت القناة أن الجنرال ديان، قد شدد على ضرورة استمرار الحرب على غزة من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة، مضيفا أن "فكرة إمكانية إطلاق سراحهم دون ضغوط عسكرية هي فكرة طفولية".
وذكرت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، أن ضابطا رفيع المستوى برتبة مقدم، يقول إنه من الضروري منح قوات الجيش المزيد من التنفس خلال أو أثناء دوران رحى الحرب على قطاع غزة، ما يعني ضرورة العودة إلى المنازل لملاقاة العائلة والأولاد.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.