الخليج اليوم .. أبو الغيط يناقش مع ملك البحرين الحرب في غزة والتحضيرات للقمة العربية المقبلة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه ناقش مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، التحضيرات للقمة العربية المقبلة والأوضاع العربية وخاصة الحرب في غزة.

وقال أبو الغيط في تصريح بعد لقائه ملك البحرين إن "المقابلة تطلق إشارة البدء لعملية الإعداد المشتركة بين الأمانة العامة ومملكة البحرين للقمة العربية العادية المقبلة والتي تقرر أن تعقد بالبحرين في 16 مايو المقبل"، مبينا أنه "تم الاتفاق علي تكثيف العمل بشكل مشترك بين حكومة البحرين والأمانة العامة في الفترة المقبلة من أجل الإسراع بالإنتهاء من كافة الترتيبات المطلوبة لخروج القمة بالشكل المرغوب موضوعيا ولوجستيا".

كما أوضح أبو الغيط أن "المقابلة مع جلالة الملك كانت ثرية وشهدت حوارا مطولا حول مجمل الأوضاع العربية، وبخاصة الحرب الإسرائيلية على غزة وتأثيراتها الإقليمية".