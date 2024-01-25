الخليج اليوم .. السعودية.. فريق تقييم الحوادث يصدر نتائج تحقيقاته في هجوم جوي على منطقة سكنية باليمن وقع قبل 3 سنوات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث نتائج تحقيقاته في هجوم استهدف في 7 ديسمبر عام 2021 منطقة سكنية في محافظة صعدة اليمنية وأسفر عن قتلى وجرحى.

وقال بيان صدر عن "الفريق المشترك" لتقييم الحوادث بشأن الادعاء باستهداف جوي على منطقة سكنية في علاف بمديرية سحار في محافظة صعدة، إنه في ذلك التاريخ وعند الساعة 11 مساء، قتل 3 رجال نتيجة لاستهداف جوي على منطقة سكنية في المنطقة المذكورة.

وأشار الفريق إلى أنه بعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات "التحالف"، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف في التاريخ المذكور أن قوات "التحالف" لم تنفذ أي مهام جوية على كامل مديرية سحار بمحافظة صعدة، محل الادعاء.

إضافة إلى عدم تنفيذ أي مهام جوية بتاريخ 6 ديسمبر 2021، ولا في 8 الشهر نفسه.

وفي ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف "منطقة سكنية" في منطقة علاف بمديرية سحار في صعدة بتاريخ 7 ديسمبر، بحسب ما ورد في الادعاء.

المصدر: واس