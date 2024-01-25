الحوثي: نستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل ونحو 5 آلاف سفينة عبرت البحر الأحمر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحوثي، في كلمة بثها تلفزيون "المسيرة"، التابع لـ"أنصار الله": "بلدنا سيواصل عملياته حتى يصل الغذاء والدواء إلى كل سكان غزة، ويتوقف الإجرام الصهيوني".

وأضاف: "محصلة عملياتنا لإسناد الشعب الفلسطيني، منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى حد الآن، القصف بأكثر من 200 طائرة مسيرة وأكثر من 50 صاروخا باليستيا ومجنحا".

وحذّر زعيم "أنصار الله" من أن "التصعيد الأمريكي يكلف واشنطن الكثير على المستوى الاقتصادي وله نتائج سلبية في توسيع الصراع"، نافيًا أن "تكون هناك معركة في البحر الأحمر من أجل الملاحة الدولية".

وشدد الحوثي على أن "معركة إسناد الشعب الفلسطيني ليست معركة منفصلة ولا جانبية كما تحاول أمريكا أن تصورها".

وأكد أن "إجراءات "أنصار الله" في البحرين الأحمر والعربي تستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل"، مضيفا، بالقول: "منذ بداية عملياتنا في البحر الأحمر، عبرت 4874 سفينة تجارية وهو عدد كبير جدا خلال هذه الفترة".

كما أشار زعيم جماعة "أنصار الله" إلى أن "أمريكا لم تتمكن منذ بداية العمليات من إيقاف استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إليها".

23 يناير, 20:43 GMT

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقالت الجماعة إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".

وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن "سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم".