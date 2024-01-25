عبد اللهيان: اليمنيون أبلغونا بأن وقف الحرب على غزة سينهي التوتر في البحر الأحمر

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في مقابلة مع قناة أمريكية، أجراها عبد اللهيان على هامش زيارته لنيويورك، اليوم الخميس.

وأوضح عبد اللهيان، أن مسؤولا يمنيا في صنعاء، زار طهران قبل أقل من 3 أسابيع، والتقى به واتفقا في الرأي حول أمن البحر الأحمر.

وأكد الوزير الإيراني أن "اليمنيين ملتزمون بأمن الملاحة البحرية، لكنهم يعترضون السفن المتجهة إلى إسرائيل في مياه البحر الأحمر، دعما للأهالي المدنيين في غزة".

كما شدد على أن "هذا القرار اتخذه اليمنيون بأنفسهم لدعم فلسطين".

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقالت الجماعة إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".

وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن "سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم".