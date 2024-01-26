وزير الدفاع الإسرائيلي: "حماس" تنهار في الأنفاق التي حفرتها لاستخدامها ضدنا

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - الخليج 365. جاءت تصريحات غالانت خلال زيارة تفقدية قام بها لمرافق تدريب تابعة لوحدة "ياهلوم" في سلاح الهندسة القتالية.

وأضاف غالانت أن "العمليات التي تقومون بها تجبي منكم أثمانا، ووحدة ياهلوم دفعت ثمنًا.. لكن من جهة أخرى نرى النتائج بشكل واضح".

وتابع "حماس حفرت الأنفاق كي تستخدمها ضدنا بطرق مختلفة، لكن عمليا حماس تنهار داخل الأنفاق التي حفرتها بجهد كبير".

وواصل قائلا "في كل مكان ظن أنه سيشكل مصيدة لجنود الجيش تحول إلى منطقة نقوم فيها بتوجيه ضربات لهم وبطرق مختلفة".

وأردف "لديهم مئات القتلى قتلوا في عمليات تحت الأرض كنتيجة للعمليات التي تقومون بها".

يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1400 إسرائيليا، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 25 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.