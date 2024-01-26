الخليج اليوم .. قطر والإمارات تطلقان مسابقتين مشتركتين للأندية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أُعلن يوم الجمعة في الدوحة على هامش كأس آسيا لكرة القدم عن إطلاق مسابقتي الدرع السوبر والكأس السوبر المشتركتين بين دولتي قطر والإمارات.

وتجمع مباراة الكأس السوبر بين فريقي العربي بطل كأس أمير قطر، والشارقة بطل كأس الإمارات في الـ12 من أبريل المقبل في الدوحة.

في المقابل، تجمع درع السوبر الشباب الأهلي بطل الدوري الإماراتي مع الدحيل بطل الدوري القطري في 13 أبريل في دبي.

ووقع على الاتفاقية نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم محمد خليفة السويدي ونائب رئيس الاتحاد الإماراتي عبد الله ناصر الجنيبي.

ووصلت كأس آسيا التي تحمل قطر لقبها، إلى الدور ثمن النهائي بعد انتهاء دور المجموعات أمس الخميس على أن ينطلق الأحد المقبل بمباراتي أستراليا مع إندونيسيا وطاجيكستان مع الإمارات.

أما قطر المضيفة، فتلتقي الاثنين مع فلسطين التي تبلغ الدور ثمن النهائي لأول مرة في تاريخها.

المصدر: وكالات