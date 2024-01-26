الخليج اليوم .. استهداف حوثي لناقلة نفط قابلة عدن واندلاع النيران فيها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اندلع حريق على متن ناقلة نفط تابعة لشركة "ترافيجورا" ليل الجمعة-السبت بعد هجوم للحوثيين قرب اليمن.

وأعلنت "ترافيجورا" أن ناقلة النفط "مارلين لواندا" التي تعمل لحسابها أصيبت بصاروخ خلال عبورها البحر الأحمر، مضيفةً أنه "جرى استخدام معدات مكافحة الحرائق على متن الناقلة لاحتواء حريق في صهريج شحن على متنها".

من جهته أعلن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع، أن الحركة هاجمت ناقلة النقط "مارلين لواندا" MARLIN LUANDA في خليج عدن بصاروخ مضاد للسفن، معتبرة إياها تابعة لبريطانيا. وأكد المتحدث أن الحوثيين سجلوا إصابة مباشرة أدت إلى نشوب حريق على متن السفينة.

وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت، مساء الجمعة، تقريراً يفيد بوقوع حادث على بعد 60 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الشرقي من عدن اليمنية. وأضافت أن السلطات تحقق في الأمر.

وجاء في بيان الهيئة: "تلقت هيئة التجارة البحرية البريطانية تقريراً عن حادث على بعد 60 ميلاً بحرياً قبالة ساحل عدن اليمنية، وتعمل السلطات على كشف ملابسات الحادث، كما ننصح السفن بتوخي الحذر وإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه".

وصنفت هيئة التجارة البحرية البريطانية الحادث على أنه هجوم تعرضت له إحدى السفن، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أفادت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري الجمعة، بأن "صاروخاً" أصاب سفينة تجارية قبالة سواحل عدن. وأوضحت "أمبري" أن الحادث أدى إلى إصابة "سفينة تجارية بصاروخ أدى إلى نشوب حريق"، مشيرة إلى "الإبلاغ عن سلامة الطاقم".

يأتي هذا بينما يشن الحوثيون منذ أشهر هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما دفع عدة شركات شحن على سلك مسارات بحرية أطول وأكثر كلفة.

من جهتها شنت القوات الأميركية والبريطانية عدة ضربات على أهداف للحوثيين في عدد من المدن اليمنية بما في ذلك صنعاء والحديدة، لوقف التهديد الذي تشكله الميليشيا على الملاحة الدولية.