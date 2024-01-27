الخليج اليوم .. السعودية ترحب بحكم العدل الدولية على إسرائيل بسبب حربها في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، في بيان، إن الرياض رحبت بحكم محكمة العدل الدولية في طلب جنوب إفريقيا فرض تدابير طارئة على إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة أن المملكة تؤكد "الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية".

ودعت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، مع تزايد القلق بشأن مصير المدنيين المحاصرين جراء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

لكن المحكمة، ومقرها لاهاي، لم تطلب وقف إطلاق النار في غزة حيث يشن الجيش الإسرائيلي حملة مدمرة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت المحكمة إن إسرائيل التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارًا تامًا، يجب أن تتخذ "خطوات فورية" لتمكين توفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل".