غارات أمريكية بريطانية تستهدف ميناء رأس عيسى في اليمن

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25 يناير, 03:12 GMT
يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا، فرض عقوبات على 4 قيادات في قوات "أنصار الله"، هم: وزير الدفاع في الحكومة التابعة لـ"أنصار الله" محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية محمد فضل عبد النبي، وقائد قوات الدفاع الساحلي مدير الكلية البحرية محمد علي القادري، ومدير المشتريات لقوات الحركة محمد أحمد الطالبي.
وجاءت العقوبات الأمريكية والبريطانية، بعد إعلان "أنصار الله"، الأربعاء الماضي، إصابة سفينة حربية أمريكية خلال اشتباك مع مدمرات وسفن للبحرية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب الاستراتيجي، قالت إنه استمر لأكثر من ساعتين، واستخدمت خلاله عددا من الصواريخ الباليستية.
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.