الاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذا فوريا وكاملا لقرار "العدل الدولية" بشأن غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بيانا مشتركا، بشأن قرار محكمة العدل الدولية، أكد أن الاتحاد "سيواصل دعمه لمحكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة"، حسبما نقلت وكالة "صفا".

وأوضح البيان أنه "يجب على جميع الأطراف الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية"، متوقعًا في الوقت ذاته تنفيذ القرار بشكل كامل وفوري وفعال.

يذكر أن الولايات المتحدة تعارض دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تطالب بمحاسبة إسرائيل على الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

أمس, 21:19 GMT

وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، قرارا مؤقتا بشأن دعوى قضائية أقامتها جنوب أفريقيا تطلب فيها اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل بسبب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة الدعوات إلى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة، وكذلك ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات بارتكاب أعمال ضد الشعب الفلسطيني الموصوفة في اتفاقية الإبادة الجماعية، ولم تلزم المحكمة إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة، كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها.