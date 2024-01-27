"من الشرفات"... "القسام" تنشر مشاهد لاستهداف مدرعات إسرائيلية بشكل مباغت... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتبيّن المشاهد لحظة ترصّد عناصر "القسام" للدبابات الإسرائيلية واستهدافها بشكل مباشر ومن مسافات قريبة.

وتلت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

وذكرت المحكمة: "نحن على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".

وشددت المحكمة على أن "إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية".

وتابعت المحكمة: "أخذنا بالاعتبار البيانات الأممية بأن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت، ونحن نقر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية".

وأنهت المحكمة جلستها بالتشديد على أنه "يتوجب على إسرائيل رفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد".