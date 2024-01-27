هيئة السياحة السعودية: نعمل على زيادة الخيارات المتاحة أمام المعتمرين

دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت الهيئة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المنصة التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، تهدف إلى تمكين المعتمرين والزائرين من تخطيط رحلاتهم كاملة.

وتابع: "منصة "نسك" تحرص على توسيع قاعدة الشراكات مع المستثمرين في القطاع الخاص من شركات العمرة والسفر في عدد من بلدان العالم، مما يساهم في زيادة الخيارات المتاحة أمام المعتمرين، ويزيد التنافسية بين الشركات المقدمة للراغبين في أداء العمرة والزيارة".

14 أكتوبر 2022, 13:03 GMT

وأشارت الهيئة إلى أن "نُسُك" عقدت عددا من اللقاءات الإقليمية والدولية خلال العام المنصرم، للتعريف بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، وتوزعت هذه اللقاءات على 15 دولة، هي الجزائر، والعراق، وماليزيا، وقطر، وباكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والأردن، والمغرب، وتونس، والبحرين، والهند، إلى جانب المشاركة في معارض السفر والسياحة العالمية مثل معرض "ITB" في برلين ومعرض "ATM" في دبي ومعرض "WTM" في المملكة المتحدة، ومعرض "QTM" في دولة قطر، وقد أسهمت هذه المشاركات في التعريف بالمنصة بين أكثر من 1500 شريك في قطاع العمرة والسفر، وتوقيع 500 اتفاقية تجارية مع شركات السفر والعمرة العالمية.

وتابعت الهيئة أنه يتم العمل على زيادة الخيارات المتاحة أمام المعتمرين بدءًا من التعرف إلى أنواع التأشيرات المختلفة وطرق التقديم عليها إلى حجز الفنادق والباقات والتنقلات بما في ذلك وإثراء تجربتهم عبر زيارة المواقع التاريخية والثقافية حتى العودة إلى بلدانهم.

وأكدت هيئة السياحة السعودية أنه تم تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة في مسار التحول الرقمي في قطاع العمرة، وذلك عبر إتاحة جميع الخدمات رقميًا للمعتمرين وقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعقد عشرات الاتفاقيات التجارية مع كبرى الشركات العاملة في قطاع السفر والعمرة حول العالم، لتقديم مزيد من الخدمات الرقمية وتمكين المعتمر والزائر من تخطيط رحلته كاملة بما في ذلك حجز الطيران والفنادق والتنقلات الداخلية حتى العودة إلى وطنه مرة أخرى.

وكان وزير الحج والعمرة في السعودية، توفيق بن فوزان الربيعة، أعلن أن المملكة استقبلت أكثر من 28 ألف معتمر من روسيا، في العام الماضي.

15 سبتمبر 2023, 06:47 GMT

وقال الربيعة في مقابلة مع وكالة "الخليج 365"، خلال زيارة رسمية للأردن، إن "المملكة العربية السعودية، استقبلت أكثر من 28 ألف معتمر روسي، عبر منافذها الجوية والبرية، في العام المنصرم، وتقدم لهم جميع التسهيلات منذ وصولهم لأراضي المملكة وحتى مغادرتهم".

وأوضح، قائلًا: "من بين التسهيلات إصدار التأشيرة خلال أقل من 24 ساعة، وتمديد تأشيرة العمرة، من 30 يومًا إلى 90 يومًا، وإطلاق تأشيرة "الترانزيت"، لمدة أربعة أيام، وإتاحة أداء مناسك العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات، وتمكينهم من التنقل بكل أريحية داخل أرجاء المملكة للتعرف على التنوع الثقافي الفريد".

وأردف، بالقول: "كما تم في الوقت ذاته إطلاق منصة "نسك"، التي تقدم أكثر من 120 خدمة متنوعة بتسع لغات لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وإثراء التجربة الروحانية للحجاج والمعتمرين والزوار تحقيقًا لمستهدفات رؤية "السعودية 2030".

وفي السياق ذاته، قال الربيعة: "كما تسهِم الإدارات الدينية في المناطق الروسية، بتنفيذ برنامج تعليمي توعوي عن مناسك الحج والعمرة وتزويد الحجاج بالإرشادات والتعليمات اللازمة لضمان تأدية فريضتهم بكل يسر وسلامة".

وفي سياق متصل، أضاف الربيعة، قائلا: "انطلاقا من حرصنا على ضيوف الرحمن القادمين من روسيا، أطلقت وزارة الحج والعمرة ضمن جهودها التوعوية مبادرة توعوية نوعية بأكثر من 14 لغة، منها الروسية"، مبينًا أن "المبادرة التوعوية هي عبارة عن كتيبات توعوية ورقية يمكن تحميلها من خلال موقع الوزارة الإلكتروني".

وأردف، قائلا: "نواصل في وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع كافة شركائنا في المنظومة خدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل زيارة المشاعر المقدسة لكل المسلمين من جميع أنحاء العالم".