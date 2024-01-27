الجيش الإسرائيلي يعترض أجساما مشبوهة في سماء لبنان منطلقة باتجاه البلاد

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الجيش اعترض أجساما مشبوهة في سماء لبنان كانت في طريقها إلى إسرائيل، وسط سماع دوي صافرات الإنذار على الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان.
25 يناير, 14:24 GMT
وأكد نائب أمين عام "حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، أنه "إذا وسّعت إسرائيل استهدافاتها للبنان سنرد بالتوسعة بالمدى الرابع والقوة المؤثرة، والكيان الإسرائيلي يفهم ما نقول"، مشددًا على أن "أي نقاش سياسي له علاقة بجبهة الجنوب مؤجل إلى ما بعد الحرب في غزة".
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.