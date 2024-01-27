"أنصار الله" تتعهد بمواصلة استهداف السفن الأمريكية إلى حين إدخال الغذاء والدواء لغزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، في كلمته خلال وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، للتنديد بالضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها الجماعة: "نقول للأمريكي إن كل ما حشدته وكل المعارك، التي أشرفت عليها والطائرات والصواريخ التي قصفت بها بلدنا لم تثنينا على الإطلاق عن مواجهتك بشكل مستمر".

وأضاف الحوثي: "إذا أرادت أمريكا الحفاظ على هيبتها وسفنها، فإن المعادلة بسيطة، وهي إدخال الماء والدواء والغذاء لأبناء غزة وفك الحصار عنهم وإيقاف العدوان عليهم".

وتابع الحوثي مخاطباً واشنطن: "نحن نطالب بإيقاف الاعدامات والمذابح بحق أبناء غزة، وأنتم من تصرون على ارتكاب الجرائم بحقهم".

ورأى الحوثي أن "الشعب اليمني لا يعرف المستحيل ولا الهزيمة، ويزداد كل يوم قوة"، على حد قوله، داعياً أمريكا إلى "التوجه نحو وقف العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية وفك الحصار عنها".

وشدد القيادي في "أنصار الله" على "أهمية الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي تصعيد من قبل العدو"، في إشارة إلى أمريكا وبريطانيا.

ويأتي تهديد "أنصار الله" غداة تبنيها استهداف سفينة النفط البريطانية "مارلين لواندا" بصاروخ في أثناء إبحارها في خليج عدن، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل فيها استمر لساعات قبل أن تتمكن الشركة المالكة لها من إخماده.

وأوضح عبد الملك خلال لقائه في الرياض، مساعدة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سونالي كردي، والسفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاغن: إن "القرار الأمريكي بإعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية ينبغي أن يكون محل إجماع دولي بعد استنفاد كل الخيارات الممكنة معهم، وإصرارهم على قطع الطريق أمام جهود السلام كافة ومفاقمة معاناة الشعب اليمني".