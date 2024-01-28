وزير المالية الإسرائيلي: ستكون هناك حكومة عسكرية في غزة مسؤولة عن القضايا المدنية

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن سموتريتش، أن غزة ستشهد حكومة عسكرية تتولى مسؤولية الملفات والقضايا المدنية في القطاع، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وفي الثلاثين من الشهر الماضي، قال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه بعد "هزيمة حماس"، يجب على إسرائيل السيطرة على غزة عسكريا ومدنيا.
وتابع سموتريتش وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية" الشريك في الائتلاف الحكومي: "كنت من أوائل الذين كتبوا في عام 2017 مع تحليل مشكلة غزة وفهم أنها قنبلة موقوتة وأنه سيتعين علينا العودة إلى غزة. كنت آمل حقًا ألا نضطر إلى دفع أثمان باهظة".
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.