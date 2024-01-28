حول رفض السيسي مكالمته.. نتنياهو: العلاقات مع مصر تدار بشكل جيد ولكل بلد مصالحه التي يقلق بشأنها

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن نتنياهو، أن العلاقات مع مصر تدار بشكل جيد، أو هي جيدة في مجملها، ولكل بلد مصالح التي يقلق بشأنها، وأنه يقلق من أجل مصالح إسرائيل.
وجاء تصريح نتنياهو ردا على سؤال القناة على موقعها الإلكتروني خلال مؤتمر صحفي، يتعلق برفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تلقي مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك "في ظل الخلافات مع مصر حول تحرك إسرائيلي محتمل في محور فيلادلفيا ورفح".
24 يناير, 12:43 GMT
وقالت القناة إن "مكتب نتنياهو تقدم عبر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بطلب للجانب المصري لتنسيق مكالمة هاتفية مع السيسي، لكن لم تتم الاستجابة للطلب".
ويوم الاثنين الماضي، أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن "سعي إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا في قطاع غزة، على طول الحدود مع مصر سيؤدي إلى تهديد خطير وجدّي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية".
22 يناير, 20:26 GMT
وتابع البيان: "على الحكومة الإسرائيلية أن تجري تحقيقات جادة بداخل جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها، للبحث عن المتورطين الحقيقيين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، بهدف التربح".
وترفض مصر سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، معتمدة في ذلك على معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة عام 1979، وكذلك اتفاقية "أوسلو" الثانية في عام 1995، حيث تم الاتفاق على بقاء المنطقة شريطًا آمنًا.
وانتقدت منظمة التحرير الفلسطينية، تصريحات نتنياهو باستعادة إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا باعتبارها "تدميرا للاتفاقيات مع منظمة التحرير ومصر"، وتتحفظ القاهرة على الخطط الإسرائيلية، لمنع تفاقم الأزمة في المناطق الحدودية.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.