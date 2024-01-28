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الخليج اليوم .. رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان هاتفياً العلاقات بين البلدين

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " اليوم خلال اتصال هاتفي مع فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة..علاقات التعاون في مختلف المجالات التي تدعم التنمية والتقدم والازدهار المستدام في البلدين.

 

وهنأ سموه خلال الاتصال فخامة فيلكس تشيسكيدي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية الكونغو لولاية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً .. متمنياً له التوفيق والنجاح في قيادة بلاده وتحقيق تطلعات شعبه.

 

من جانبه أعرب فخامة رئيس الكونغو الديمقراطية عن خالص شكره وتقديره لتهنئة صاحب السمو رئيس الدولة وما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه بلده وشعبه..مؤكداً حرصه على العمل معاً لتعزيز علاقات الكونغو الديموقراطية مع دولة الإمارات وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

 

وتناول الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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