الجيش الإسرائيلي يسحب الكتيبة 7107 من غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب القناة الـ 13 الإسرائيلية، تعد هذه الكتيبة إحدى كتائب الهندسة القتالية التابعة لقوات الاحتياط، وقد شاركت في القتال شمالي قطاع غزة.

وجاء الإعلان عن سحبها تزامنا مع تقارير إسرائيلية تفيد باستعداد الجيش لتقليل عدد قواته في شمال القطاع.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أعلن في وقت سابق، "انتهاء العمليات العسكرية الكبرى في شمال غزة".

يشار إلى أن الكتيبة "7107" ليست أول فرقة في الجيش الإسرائيلي يتم سحبها من أعمال القتال في قطاع غزة، وذلك على الرغم من استمرار المعارك.

وكانت قوات "النخبة" المعروفة بلواء "غولاني" في الجيش الإسرائيلي، قد انسحبت من قطاع غزة في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

22 ديسمبر 2023, 01:04 GMT

وأفادت تقارير لموقع "واللا" الإخباري والقناة "12" الإسرائيلية حينها، بأن لواء "غولاني" قضى أكثر من 70 يومًا في غزة.

وأتت هذه الخطوة بعد مواجهات شديدة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث قُتل قائدهم وعدد آخر من الضباط والمقاتلين، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.

وفي أعقاب هذه المواجهة، غادرت قوات "غولاني" القطاع، ومن المتوقع أن يتلقوا أوامر للعودة والمشاركة في المعارك مرة أخرى.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وقصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 26 ألف فلسطينيا وإصابة ما يزيد عن 64 ألفا آخرين.