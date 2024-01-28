أمريكا ترى مؤشرات حول تقدم اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"

دبي - محمود عبدالرازق - وحسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن اثنين من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، فإنه من المقرر "تنفيذ الصفقة على مرحلتين، الأولى تدعو إلى وقف الأعمال القتالية حتى تتمكن "حماس" من إطلاق سراح النساء وكبار السن والجرحى من الرهائن، وتعتزم إسرائيل وحماس بعد ذلك العمل على تفاصيل المرحلة الثانية، التي سيتم خلالها إطلاق سراح العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، خلال الأيام الثلاثين الأولى من الهدنة".

كما يدعو الاتفاق، الذي يجري إعداده أيضا، إسرائيل إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكرت الصحيفة أنه "على الرغم من أن الاتفاق المقترح لن ينهي الحرب، إلا أن المسؤولين الأمريكيين يأملون أن يضع مثل هذا الاتفاق الأساس لحل طويل الأمد للصراع".

أمس, 22:50 GMT

وحذرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، يوم أمس السبت، من مقتل جميع الأسرى لديها في حال استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.