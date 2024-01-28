مشاهد لاشتعال النيران في "مارلين لواندا" البريطانية بعد تعرضها لهجوم "أنصار الله"... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وتبيّن المشاهد الأضرار الناجمة عن استهداف جماعة "أصار الله" سفينة "مارلين لواندا" البريطانية، ومحاولة إخماد النيران المشتعلة فيها.
وأمس السبت، تبنت "أنصار الله" استهداف سفينة النفط "مارلين لواندا" بصاروخ أثناء إبحارها في خليج عدن، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل فيها استمر لساعات قبل أن تتمكن الشركة المالكة لها من إخماده.
أمس, 23:45 GMT
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأحد، أن استهداف "أنصار الله" اليمنية للسفينة "مارلين لواندا" أسفر عن اندلاع حريق فيها وتم إخماده دون وقوع إصابات، مشيرةً إلى أن السفينة عادت إلى مسارها السابق.
وأضاف البيان: "استجابت بسرعة المدمرة "يو.إس.إس كارني" والفرقاطة البحرية الفرنسية "إف.إس آلساس" والفرقاطة البحرية الهندية "آي.إن.إس فيساكاباتنام"، حيث قدمت مواد مهمة لمكافحة الحرائق ومساعدة الطاقم المدني، الذي استنفد قدرته على مكافحة الحرائق العضوية. ويتكون الطاقم المتعدد الجنسيات، الذي عرض الحوثيون حياته للخطر، من 22 هنديًا و1 بنغلاديشي".