شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 7 مصابين بينهم حالتين خطيرتين لمستشفى الأمل جراء قصف الاحتلال لخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن وصول 7 مصابين بينهم 2 في حالة خطيرة إلى مستشفى الأمل جراء استهداف الاحتلال منزل بخان يونس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ولليوم الـ114، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو أكثر من 65 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.