شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عراقى: لا وجود عسكريا لتنظيم "داعش" فى بلدنا الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية خالد اليعقوبي اليوم الأحد، أنه لا وجود عسكريا لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق الآن.

وقال اليعقوبي - في مداخلة لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - :"إن بغداد اتفقت مع الجانب الأمريكي على تشكيل لجنة عسكرية عراقية أمريكية مشتركة ؛ لبحث تهديد داعش وتعزيز قدرات الجيش العراقي".

وأضاف : "أن وضع الجيش العراقي واستعدادات القوات القتالية يختلف عما كان عليه في عام 2014، حيث اكتسب خبرات قتالية مميزة من خلال هزيمته لتنظيم داعش".

وأشار إلى أن العراق يحاول الوصول إلى صيغة مشتركة مع أمريكا والتحالف الدولي لمواجهة التحديات وليظلوا شركاء..لافتا إلى أن الآلية الآن تختلف لأن العراق حاليا بلد حر ومستقل.

وأوضح أن العراق كانت لديه اتفاقيتان مع الولايات المتحدة اتفاقية انسحاب القوات التي انتهت فعليا في عام 2011، واتفاقية الإطار الاستراتيجي التي لاتزال قائمة كاتفاقية ثنائية بين دولتين ذات سيادة في مجالات عدة.

وقال اليعقوبي :"تم معاقبة العراق من قبل أمريكا في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما ، حيث تأخر عن توقيع اتفاقات كثيرة خاصة بالتسليح ، ولكن اليوم تربطنا العديد من النقاط مع الولايات المتحدة مثل تعزيز قدرات الجيش العراقي ، والاتفاق على صيغة لسد كل الثغرات خاصة عند خروج التحالف".