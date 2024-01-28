شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: نفاد مخزون الأكسجين بمستشفى الأمل بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن نفاد مخزون الأكسجين في مستشفى الأمل التابع لنا بخان يونس بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، متابعا: "نحذر من خطورة عدم تمكن الأطباء من إجراء العمليات الجراحية"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ولليوم الـ114، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو أكثر من 65 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.