شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: ترحيب عربي بدعوة الجزائر لاجتماع طارئ لمجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك ، أن مجلس الجامعة رحب خلال اجتماعه اليوم الأحد بدعوة الجزائر إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى يوم الأربعاء المقبل، بغية إعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلى فيما يتعلق بعدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.



وقال العكلوك - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعد اختتام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بشأن اتخاذ موقف عربي موحد من قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل - : "لقد رحب المجلس بقرار الجزائر العضو العربي العمل على تفعيل قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ، عبر دعوة مجلس الأمن للانعقاد وإصدار قرار منه بهذا الشأن".