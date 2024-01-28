شكرا لقرائتكم خبر عن الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: جيش الاحتلال يوسع نطاق التهجير فى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال يوسع نطاق التهجير في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالقتل والتدمير والتنكيل الشامل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف المرصد: "وثقنا نحو نصف مليون شخص في خان يونس تتضمنهم أوامر الإخلاء الجديدة لجيش الاحتلال بالإضافة إلى ثلاثة مستشفيات وثلاث عيادات صحية".

ولليوم الـ114، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو أكثر من 65 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.