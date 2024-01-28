شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الأسير الفلسطينى: 6330 حالة اعتقال بالضفة منذ 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأفاد النادي المعني بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صحفي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، (22) مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من محافظة "قلقيلية"، وطفل جريح من "جنين"، وأب وأبناؤه الأربعة من الخليل.

وأوضح أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: جنين، والخليل، ونابلس، وبيت لحم، ورام الله، والقدس، علمًا بأنه رافق عمليات الاعتقال أعمال تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على الأموال، والمركبات.

وأشار نادي الأسير إلى أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الفلسطينيين، والإبادة المستمرة في غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي استهدفت كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.