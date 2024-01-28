شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: اليمين الإسرائيلي يرفض الدولة الفلسطينية ويعمق الإبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إن اليمين الإسرائيلي الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو يتعمد استهداف المدنيين الفلسطينيين وإذلالهم ، ويحاول كسر إرادتهم بالبقاء والصمود في أرض وطنهم ويدفعهم للبحث عن أقصر الطرق للهجرة خارجه.



وأضافت، في بيان صحفي، أن هذا اليمين الفاشي يُفرّغ سمومه الظلامية في حياة المواطنين الفلسطينيين ويجرد أجيالا فلسطينية متعاقبة من إنسانيتها ويدفعها للحياة من دون أمل في الكرامة والحرية والحقوق، ويمعن نتنياهو ليس فقط بارتكاب أبشع أشكال الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، إنما أيضا في التفاخر بإغلاق أي فرصة أو باب لوجود دولة للشعب الفلسطيني يعيش فيها بحرية وكرامة إلى جانب دولة إسرائيل .



وحذرت الوزارة من نتائج وتداعيات من يقوم به اليمين الاسرائيلي على وعي الأجيال الفلسطينية الجديدة والمقبلة، خاصة أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يمارس سياسة حرق السفن مع تلك الأجيال بوهم أنه قادر على زرع ثقافة الردع بداخلها، في حين أن تداعيات ما تشاهده الأجيال الفلسطينية من مذابح ومجازر بحق أهلها في قطاع غزة قد يكون له أثر معاكس تماما لأوهام نتنياهو .



ورأت الوزارة أن إدراك المجتمع الدولي والدول كافة لهذه الابعاد الخطيرة يستدعي بذل المزيد من الجهود لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار والانتصار للإنسانية ووقف استفحال الكارثة الإنسانية في صفوف المدنيين الفلسطينيين ، وتؤكد أن النتائج الاستراتيجية لوقف هذه الكارثة التي ترتكبها إسرائيل لا تقل أهمية عن النتائج القريبة والمباشرة لوقف إطلاق النار