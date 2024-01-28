شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. جيش الاحتلال ارتكب 38 مجزرة راح ضحيتها 350 شهيدا خلال الـ48 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المكتب الإعلامى الحكومى بقطاع غزة أن جيش الاحتلال ارتكب 38 مجزرة راح ضحيتها 350 شهيدا خلال الـ48 ساعة الماضية.

يذكرأن، استشهد 24 شخصا فى قصف إسرائيلى على خان يونس خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأفادت مصادر طبية بالقطاع، باستشهاد عدد من الأشخاص النازحين وإصابة العشرات بجروح، بعد قصف الاحتلال مدرسة تؤوى نازحين فى حى الأمل غرب خان يونس.

من ناحية أخرى، قال نادى الأسير الفلسطينى، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلى اعتقل نحو 6330 مواطنا بالضفة الغربية منذ السابع من شهر أكتوبر العام الماضي.

وأفاد النادى المعنى بالأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، فى بيان صحفي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، (22) مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من محافظة "قلقيلية"، وطفل جريح من "جنين"، وأب وأبناؤه الأربعة من الخليل.

وأوضح أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: جنين، والخليل، ونابلس، وبيت لحم، ورام الله، والقدس، علمًا بأنه رافق عمليات الاعتقال أعمال تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على الأموال، والمركبات.

وأشار نادي الأسير إلى أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الفلسطينيين، والإبادة المستمرة في غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي استهدفت كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.