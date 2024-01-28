شكرا لقرائتكم خبر عن سى ان ان تكشف تفاصيل مقتل 3 جنود أمريكيين على الحدود الأردنية السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب ما لا يقل عن عشرين من أفراد الخدمة فى هجوم بطائرة بدون طيار خلال الليل على موقع أمريكى صغير فى الأردن، حسبما قال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN، وهى المرة الأولى التى يُقتل فيها جنود أمريكيون بنيران معادية فى الشرق الأوسط منذ ذلك الحين. بداية حرب غزة.

وذكرت الشبكة الامريكية؛ أن مقتل ثلاثة أميركيين فى البرج 22 فى الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا يشكل تصعيداً كبيراً للوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل فى الشرق الأوسط.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية فى بيان يوم الأحد أن ثلاثة من أفراد الخدمة قتلوا وأصيب 25 آخرون فى هجوم بطائرة بدون طيار فى اتجاه واحد “استهدف قاعدة فى شمال شرق الأردن”.