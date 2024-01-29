ارتفاع حصيلة مصابى الهجوم على القوات الأمريكية فى الأردن إلى 34 شخصا

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول أمريكي لوسائل الإعلام، "إننا نعمل على تحديد هوية المجموعة المسلحة التى هاجمت قواتنا في الأردن.

وأوضح المسئول أن عدد المصابين فى الهجوم على القوات الأمريكية بالأردن ارتفع إلى 34 على الأقل.

يذكر أن الأردن أدان الهجوم الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد متحدث باسم الحكومة الأردنية أن الأردن سيستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى المملكة.