قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوب لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدات: يارين، والجبين، وشيحين، وأم التوت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "طائرة مسيرة إسرائيلية شنّت غارة، فجر اليوم الأحد، مستهدفة متجرا لبيع المواد الغذائية".

وأضافت أن "الهجوم أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، وتلف كمية كبيرة من المحتويات، فضلًا عن تضرر المباني المجاورة".

وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن أمس السبت، أن "الحرب لن تتوقف في لبنان، ما لم تتوقف في قطاع غزة"، مهددا بتوسعة استهدافاته للمواقع الإسرائيلية.

يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 26 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 64 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال.