شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يعتقل 6 أشخاص بمحافظات متفرقة لتورطهم بجرائم مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني القبض على 6 أشخاص في محافظتي الشمال وجبل لبنان لتورطهم في جرائم مختلفة.

وأكد الجيش اللبناني في بيان له أن وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات داهمت اليوم منزل مطلوب في منطقة الضم والفرز بطرابلس وألقت القبض عليه لمشاركته في إطلاق النار على أحد المواطنين في منطقة المنية بالشمال ما أدى إلى مقتله.

كما ألقت دورية من مديرية المخابرات القبض على مواطن في منطقة الميناء بطرابلس بعد ظهور مقاطع له وهو يطلق النار على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا ومسدسين.

وضبطت دورية من المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة حارة الناعمة بجبل لبنان 4 فلسطينيين لافتعالهم خلافات في المنطقة واستخدامهم آلات حادة، وإطلاقهم النار، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بجروح مختلفة.