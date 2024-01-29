شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال والبنك الدولى يبحثان المشروعات التنموية وسبل تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عجي، خلال لقائه، مساء اليوم الأحد، مع ممثلة البنك الدولي في الصومال كريستينا سفينسون، الدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك للحكومة الصومالية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا الإصلاح المالي وتعزيز عملية الإدارة المالية العامة.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الاجتماع تناول أيضا المشاريع التنموية التي ينفذها البنك الدولي في البلاد، وكيفية تعزيز التعاون الوثيق بين البنك الدولي والحكومة الوطنية الصومالية.

يذكر أن البنك الدولي يقدم دعما ماليا وفنيا للصومال بهدف المساعدة في تطوير اقتصاد البلاد وتعزيز عملية التنمية.

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