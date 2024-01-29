شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات في مدن أوروبية وعربية للمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الآلاف في العاصمة البلغارية صوفيا، وفي العديد من المدن المغربية، في تظاهرات تضامنية مع شعبنا الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونظمت الجالية الفلسطينية والعربية في العاصمة البلغارية صوفيا، الأحد، مظاهرة تضامنية مع فلسطين.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بوقف العدوان على قطاع غزة، وبإحلال السلام في فلسطين.

كما شارك مئات المغاربة، في وقفات دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، بعدة مدن بالمملكة للمطالبة بـ"إجراءات عاجلة" لمساعدة المدنيين في قطاع غزة، ووقف العدوان عليهم.

ومن المدن التي شهدت وقفات، مدينة الدار البيضاء ومكناس (شمال) وطنجة (أقصى شمال البلاد).

واحتشد مئات المغاربة، مساء الأحد، بمدينة مكناس، في وقفة احتجاجية، تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل خلّف آلاف الضحايا المدنيين.

وردد المحتجون شعارات تطالب بضرورة الضغط على الإدارة الأمريكية والدول الغربية للتراجع عن دعمهم لإسرائيل، وهتافات داعمة للحقوق الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني.

وشهدت مدينة الدار البيضاء 3 وقفات في نفس اليوم، ندد خلالها المشاركون باستمرار استهداف الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين في غزة.

وبوتيرة يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 26422 شهيدا، و65087 جريحا، إضافة لآلاف المفقودين تحت الأنقاض.