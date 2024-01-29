شكرا لقرائتكم خبر عن خان يونس.. دفن جثامين الشهداء في باحة مستشفى ناصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وأعلن مستشفى ناصر بخان يونس، إنه أصبح مضطرًا لدفن الموتى الفلسطينيين في باحات المستشفى.

واضطر مسؤولو المستشفى إلى دفن 150 شهيدًا في باحات المستشفى، لعدم القدرة على دفنهم في المقابر لكثافة القصف الإسرائيلي على محيط المستشفى.

قصف إسرائيلي

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مساء اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

كما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمخيمات البريج والمغازي وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع مواصلة الدبابات الإسرائيلية عزل مخيمات وسط القطاع، وتدمير البنية التحتية فيها.



التحريض ضد الأنروا

حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من التبعات الخطيرة لحملة التحريض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا Unrwa)، وما أدت إليه من قرار بعض الدول تعليق إسهامها المالي في تمويل الوكالة.

وقال أبو الغيط: حملة التحريض الممنهجة التي تقودها دولة الاحتلال تستهدف القضاء نهائيًا على دور الوكالة الدولية، بعد استهداف مقارها بالهجمات في إطار الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وبعد استهداف موظفيها بالقتل.



اتهامات مرسلة

أعرب أبو الغيط عن استغرابه أن تُقرر دول غربية مهمة تعليق تمويلها للوكالة في هذه المرحلة الخطيرة، على أساس من اتهامات مرسلة تطال عددًا محدودًا من الأفراد.

وأضاف هذه الاتهامات -بفرض صحتها- لا تعكس طبيعة المنظمة التي تضم نحو 300 ألف موظف أغلبيتهم من الفلسطينيين.