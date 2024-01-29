شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية: قطع تمويل "الأونروا" يضر سكان قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجهات المانحة إلى عدم تعليق الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

قال غيبريسوس، في تدوينة نشرها على حسابه عبر منصة "إكس": "إننا نناشد المانحين عدم تعليق تمويلهم للأونروا في هذه اللحظة الحرجة".

وشدد أن "قطع التمويل لن يؤدي إلا إلى الإضرار بشعب قطاع غزة الذي يعاني بشدة، وبحاجة ماسة إلى الدعم".