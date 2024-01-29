شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج: رياح بالسعودية صحو بالإمارات معتدل بالكويت وبارد فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض ، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين لا تزال الفرصة مهيأه لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية(طريف)، الجوف(القريات). كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير والباحة".

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الأوسط وخفيف الموج على الجزء الشمالي والجنوبي.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون طقس الإثنين، صحوا بوجه عام وغائما جزئيا، يصبح غائما غرباً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:31 والمد الثاني عند الساعة 04:46

الجزر الأول عند الساعة 08:34 والجزر الثاني عند الساعة 21:50

بحر عمان: مضطرب إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:22 .

الجزر الأول عند الساعة 17:47 والجزر الثاني عند الساعة 06:41.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، معتدل وغائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل، مائل للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، بارد نسبياً ويكون غائم جزئياً أحياناً في وقت الحق من النهار .

الرياح شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر . درجة الحرارة العظمى 23 م درجة الحرارة الصغرى 14 م. الرطوبة النسبية العظمى 80 % الرطوبة النسبية الصغرى 30 %