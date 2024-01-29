شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يصل غدًا إلى المملكة في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل



وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد بعث برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بعد توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير الدمام - شريف احمد - يصل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، غداً إلى السعودية في زيارة رسمية إلى المملكة.وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد بعث برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بعد توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لأمير دولة الكويت بذات المناسبة.