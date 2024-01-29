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أمير الكويت يصل غدًا إلى المملكة في زيارة رسمية

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كونا - الكويت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يصل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، غداً إلى في زيارة رسمية إلى المملكة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد بعث برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بعد توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لأمير دولة الكويت بذات المناسبة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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