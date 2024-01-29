مسؤولة فلسطينية: القوات الإسرائيلية تدمر البنى التحتية لمخيمات الضفة الغربية

القاهرة - سامية سيد - أكدت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة، اليوم الاثنين، أن العمليات العسكرية في مخيمات الضفة الغربية لازالت مستمرة، بالإضافة إلى حملات الاعتقال الواسعة بحق الآسرى المحررين والناشطين والتي تجاوزت 7 آلاف عملية اعتقال حتى الأن.

وقالت النتشة - في مداخلة لقناة (القاهرة) الإخبارية - "إن القوات الإسرائيلية تقوم بمداهمة شبه يومية باستخدام القوة المفرطة، وتعمل على تدمير البنى التحتية للمخيمات والشوارع الرئيسية في الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن هناك اتجاها من قبل قوات الاحتلال لمهاجمة مفهوم "اللجوء" أو "المخيم الفلسطيني"، ومحاولة تأجيج الضفة الغربية للدخول في حرب شاملة ضد الفلسطينيين؛ هدفها الأساسي هو التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين تهجيرا طوعيا وجعل حياتهم مستحيلة في هذه المخيمات.