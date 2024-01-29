شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي على غزة لليوم الـ 115 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الاثنين؛ إثر غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل وتحديدا في حي الرمال المحاصر من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية، تزامنا مع قصف كثيف لمدفعية وزوارق الاحتلال، في اليوم الـ 115 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني وصحفيون في القطاع، إن طيران الاحتلال الحربي، قصف على الأقل خمسة منازل في حي الرمال بمدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص، فيما تواجه مركبات الإسعاف صعوبة في الحركة للوصول إلى الإصابات والشهداء وسط قصف مدفعية ومسيرات الاحتلال كل ما يتحرك على الأرض.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) تؤوي نازحين في حي الرمال؛ ما أدى لاستشهاد 10 أشخاص على الأقل، كما داهمت المدرسة واعتدت على من فيها من النازحين واللاجئين بالضرب.

وتابعت المصادر أن طائرة مسيرة قصفت بصاروخين مركبتي اسعاف بمدينة غزة؛ ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص، ولم يتمكن أحد من نقلهم إلى مستشفى الشفاء المحاصر، تزامنا مع إطلاق النار من قبل مسيرات الاحتلال صوب المستشفى، ما أدى لإصابة عدد من النازحين داخله.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية عددا من الأشخاص ومقبرة في حي الدرج وسط قطاع غزة؛ ما أدى لسقوط عدد من الشهداء، كما قصفت عددا من المنازل في حيي الصبرة والزيتون بالمدينة.

وفي شمال القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا، وأطلقت المدفعية القذئف صوب المواطنين في بيت لاهيا؛ ما أدى لإصابة عشرات نقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي.

وجنوبا، واصل جيش الاحتلال حصاره لمستشفيي ناصر والأمل لليوم الثامن على التوالي في مدينة خان يونس، وسط تكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي للمناطق الشرقية والغربية من المدينة.