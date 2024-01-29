شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: إصابتان خطيرتان برصاص الاحتلال خلال عدوانه على الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إصابتين خطيرتين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ولليوم الـ115، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 65 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.