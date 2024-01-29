شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: نائب الأمير ووزراء الحكومة يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى نائب أمير الكويت رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ووزراء الحكومة ، اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الكويتي الخاصة اليوم الاثنين، لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة عملا بالمادة (91) من الدستور الكويتي ، التي تقضي بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.