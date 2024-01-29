إطلاق النار على شاب فلسطيني.. وإصابة جندى إسرائيلى دهسا فى "حيفا"

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء تعرضه للدهس، وتم إطلاق النار على شاب للاشتباه في تنفيذه للعملية قرب قاعدة لسلاح البحرية الإسرائيلية في مدينة "حيفا" الواقعة شمال إسرائيل .

وقالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" إن هناك اشتباها في كونها عملية مزدوجة، حيث قام سائق سيارة بدهس جندي والخروج منها، محاولا الطعن وبحوزته بلطة قرب قاعدة سلاح البحرية في حيفا .

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" الإسعافات الأولية للجندي المُصاب، وقد عانى جروحا خطيرة في أطراف جسده السفلية، فيما لم تعرف حالة الشاب بعد تعرضه لإطلاق نار.