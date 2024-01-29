شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم، جراء القصف الإسرائيلي الذي طال مدن غزة وخان يونس والنصيرات في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 33 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الماضية في القصف الإسرائيلي الذي طال منازل وتجمعات للفلسطينيين في مخيم النصيرات، كما استشهد عشرة فلسطينيين من النازحين في قصف إسرائيلي طال هذه المرة مركز إيواء للنازحين الفلسطينيين غرب مدينة غزة، ترافق ذلك مع إجبارالاحتلال لآلاف النازحين على مغادرة مركز الإيواء غرب مدينة غزة.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال استهداف تجمعات للفلسطينيين في أحياء المدينة، كما استشهد العديد من الفلسطينيين في محيط مستشفى الأمل بخان يونس، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني الذي أكد أنه عاجز عن الوصول للشهداء والجرحى في ظل القصف الإسرائيلي.