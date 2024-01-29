شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء عدوان إسرائيلى استهدف نقاطا جنوب دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكري سوري اليوم الاثنين عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطا عدة جنوب دمشق.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله : "لقد شنت القوات الإسرائيلية ظهر اليوم عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط جنوب دمشق".. مشيرا إلى أن القصف الجوي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين إضافة إلى بعض الخسائر المادية.