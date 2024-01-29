البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران ولا التصعيد في المنطقة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال كيربي: "لا نسعى لحرب مع إيران ولا نريد تصعيد الصراع في المنطقة".

وأشار لشبكة "إن بي سي"، إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تكون منطقة الشرق الأوسط مستقرة ومزدهرة، وأن تتوقف الهجمات على الجيش الأمريكي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، مساء يوم الأحد، إن ثلاثة جنود أمريكيين قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة دون طيار، يوم أمس الأحد، على قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود السورية الأردنية.

وألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اللوم على جماعات مسلحة غير محددة "مدعومة من إيران"، فيما قال أيضًا إن الولايات المتحدة لا تزال تجمع الحقائق.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، إن "الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن".

وقال بايدن في بيان، يوم أمس الأحد: "بينما لا نزال نجمع حقائق هذا الهجوم، فإننا نعلم أن من نفذه جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".

ومنذ بداية تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتعرض القواعد الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة، وتعلن الجماعات المسلحة العاملة في العراق مسؤوليتها عنها.