شركة مصرية تفوز بعقد استكشافات نفطية في ليبيا لمدة 3 سنوات

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن شركة "ماريدايف" ما ذكرته، اليوم الاثنين، في إفصاح للبورصة المصرية، حيث أوضحت أن "الميز" أسندت إليها أعمال دعم استكشاف وإنتاج البترول بحقل البوري وبحر السلام في ليبيا.

وأضافت الشركة المصرية أن إسناد عقد الاستكشافات النفطية مدته ثلاث سنوات بقيمة 29.72 مليون يورو، وهو لصالح شركة "مليتة" الليبية للنفط والغاز، ومن المقرر بدء سريان عقد الاستكشافات خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق البيان.

12 يناير, 13:23 GMT

يذكر أن "ماريدايف" هي شركة مصرية عامة تأسست في مارس/ آذار عام 1978، تم إدراجها في البورصة المصرية منذ أبريل/ نيسان 1992، ولها نشاط في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية.

أشاد فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بحالة الاستقرار في إنتاج النفط في البلاد، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، أمس الثلاثاء، في مدينة بنغازي.

وأكد بن قدارة على أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يولي اهتمامًا كبيرًا هذه الفترة باستقرار إنتاج النفط، بغية الوصول إلى الإنتاج المستهدف.

10 يناير, 05:40 GMT

وقال بن قدارة أن "المؤسسة تعمل على خلق بيئة عمل آمنة للعاملين في الشركات النفطية"، مشددًا على ضرورة المحافظة على البيئة من التلوث في مناطق عمليات المؤسسة وما حولها، مثمنًا دور العاملين في قطاع النفط على حسن تعاملهم مع الظروف الصعبة لمواصلة الإنتاج.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي، بسبب توقف الإنتاج في الحقل يوم الأحد الماضي، نتيجة إغلاق الحقل من قبل المعتصمين، ما أدى إلى توقف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى ميناء الزاوية غربي البلاد.