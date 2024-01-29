شركة مصرية تفوز بعقد استكشافات نفطية في ليبيا لمدة 3 سنوات

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وأضافت الشركة المصرية أن إسناد عقد الاستكشافات النفطية مدته ثلاث سنوات بقيمة 29.72 مليون يورو، وهو لصالح شركة "مليتة" الليبية للنفط والغاز، ومن المقرر بدء سريان عقد الاستكشافات خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق البيان.
12 يناير, 13:23 GMT
يذكر أن "ماريدايف" هي شركة مصرية عامة تأسست في مارس/ آذار عام 1978، تم إدراجها في البورصة المصرية منذ أبريل/ نيسان 1992، ولها نشاط في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية.
أشاد فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بحالة الاستقرار في إنتاج النفط في البلاد، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، أمس الثلاثاء، في مدينة بنغازي.
وأكد بن قدارة على أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يولي اهتمامًا كبيرًا هذه الفترة باستقرار إنتاج النفط، بغية الوصول إلى الإنتاج المستهدف.
10 يناير, 05:40 GMT
وقال بن قدارة أن "المؤسسة تعمل على خلق بيئة عمل آمنة للعاملين في الشركات النفطية"، مشددًا على ضرورة المحافظة على البيئة من التلوث في مناطق عمليات المؤسسة وما حولها، مثمنًا دور العاملين في قطاع النفط على حسن تعاملهم مع الظروف الصعبة لمواصلة الإنتاج.